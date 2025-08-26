كتب- أحمد عادل:

تحولت إحدى شوارع منطقة الحوامدية بالجيزة إلى مسرح جريمة بشعة، حين أقدم شاب على قتل شقيقته بسلاح أبيض "سكين" بعدة طعنات أمام المارة لرفضها الزواج من أحد الأشخاص.

قبل أشهر من الواقعة انفصلت "سمر" عن زوجها بسبب خلافات أسرية بسيطة حدثت بين الزوجين، وتقدم أحد الأشخاص للزواج منها عن طريق شقيقها "خالد" إلا أن الفتاة رفضت الزواج وأرادت العودة إلى طليقها.

استشاط الأخ غضبًا بعد أن علم أن شقيقته وطليقها على تواصل لتسوية الخلافات فيما بينهما والبدء في إجراءات عودتها إلى عصمته، وهددها المتهم بقتلها في حال المضي في إجراءات العودة إلى طليقها.

لم تأخذ "سمر" تهديدات شقيقها بالقتل على محمل الجد؛ ظنًا منها أنه في حالة غضب لرفضها الزواج من أحد الأشخاص، واستمرت في إجراءات عودتها إلى عصمة طليقها.

خطط المتهم لتنفيذ تهديده بعد علمه بقرب عودة شقيقته إلى طليقها وتربص لها خارج المنزل، وما أن غادرت لشراء بعض المستلزمات سدد لها عدة طعنات بـ"سكين" في وضح النهار أمام أعين المارة.

هرعت والدة المجني عليها إلى خارج المنزل على صوت صرخات ابنتها لتجدها جثة هامدة مصابة بطعنات متفرقة بالجسد، بينما يمسك خالد بـ"سكين" غارق بدماء شقيقته.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا يفيد بمقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها على يد شقيقها بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وأمكن ضبط المتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة.

من جانبها أمرت النيابة العامة إحالة المتهم "خالد ا" للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل شقيقته "سمر ا" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وبعد عدة جلسات، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية بمعاقبة المتهم "خالد ا" بالإعدام شنقًا.