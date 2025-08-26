إعلان

من جلسة مخدرات إلى جريمة قتل.. تفاصيل ليلة الرعب في بولاق الدكرور

05:54 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

جثة فتاة

كتب - محمد شعبان:

ليلة قاتمة تحولت إلى جريمة مروعة ببولاق الدكرور غرب الجيزة، علاقة غير شرعية، جرعة مخدرات، وانفجار غضب انتهى بجثمان فتاة في الثلاثين من عمرها ملقاة بجوار سور أسفل الطريق الدائري.

العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال تلقى إخطارا من النجدة بورود بلاغ من أهالي بولاق الدكرور بالعثور على جسد فتاة ملقاة أسفل الدائري.

فور وصول قوة المباحث، بدأت التحقيقات وكشفت أن الضحية كانت على علاقة غير شرعية بعاطل تقيم معه في مسكنه فأمكن ضبطه.

المتهم اعترف في التحقيقات بشراء مواد مخدرة لتناولهما سويًا، إلا أن المجني عليها استهلكتها بمفردها، ما أثار غضبه، فاعتدى عليها بعصا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وللتخلص من الجثة، استعان بصديقه الثاني، حيث وضعاها في جوال، ونقلاها على دراجة بخارية يقودها الأخير، ثم ألقياها بجوار سور أسفل الطريق الدائري.

جريمة قتل مخدرات بولاق الدكرور الجيزة
