كتب – علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بمديرية الجيزة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، يظهر خلاله شخصًا يمسك بآخر ويعتدي عليه بزعم سرقته.

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء ، إنه بالفحص، تبين أنه تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا من سائق مقيم بدائرة قسم حدائق أكتوبر، أفاد فيه بأنه أثناء توقفه بسيارته بأحد الطرق بدائرة العمرانية، فوجئ بشخص يحاول مغافلته وسرقة حقيبته من داخل السيارة.

وأضاف المبلغ أنه تمكن من الإمساك بالمتهم بمساعدة الأهالي والسيطرة عليه، حتى حضرت قوة من الشرطة.

وبمواجهة المتهم، الذي تبين أن له معلومات جنائية، اعترف بمحاولة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.