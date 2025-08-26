طعنات في الرقبة والصدر.. حبس شاب حاول قتل زوجته بأكتوبر

كتب- علاء عمران:

تباشر النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقات موسعة في واقعة شروع شاب في قتل زوجته، بعد أن سدد لها عدة طعنات في الرقبة والصدر إثر مشاجرة بينهما.

وقررت النيابة حبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، إضافة إلى تحليل عينة دم المتهم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدًا لسماع أقوالها.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تلقت بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الزوجة إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت التحريات الأولية أن الجريمة وقعت إثر نشوب مشاجرة بين الزوجين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.

