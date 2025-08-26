إعلان

بالصور.. تفاصيل سقوط "عصابة الكتعة" لاستغلال الأطفال في الشوارع بالقاهرة

12:45 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

المتهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 8 متهمين بينهم سيدتان، لاستغلال 17 طفلًا في أعمال التسول واستجداء المارة بمناطق بالقاهرة.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث أكدت قيام 6 أشخاص وسيدتين، لأحدهم معلومات جنائية، باستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرتي قسم شرطة الشروق والتجمع الأول بالقاهرة.

وأضاف البيان أنه تم ضبط المتهمين وبصحبتهم 17 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء استغلالهم في أعمال التسول وبيع السلع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، بينما تم التنسيق لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليهم في إحدى دور الرعاية.

download

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عصابة الكتعة وزارة الداخلية الأطفال التسول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. إليكم رابط تسجيل الرغبات
وصلت الزيادة 32 قرشا.. ارتفاع جماعي لسعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات البنوك
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها