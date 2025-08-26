كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 8 متهمين بينهم سيدتان، لاستغلال 17 طفلًا في أعمال التسول واستجداء المارة بمناطق بالقاهرة.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث أكدت قيام 6 أشخاص وسيدتين، لأحدهم معلومات جنائية، باستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرتي قسم شرطة الشروق والتجمع الأول بالقاهرة.

وأضاف البيان أنه تم ضبط المتهمين وبصحبتهم 17 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء استغلالهم في أعمال التسول وبيع السلع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، بينما تم التنسيق لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليهم في إحدى دور الرعاية.

