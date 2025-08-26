إعلان

أمن المنافذ يضبط 2651 مخالفة مرورية و243 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

11:55 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أمن المنافذ

كتب – علاء عمران:
واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط 2.651 مخالفة مرورية متنوعة، و31 قضية متنوعة، وتنفيذ 243 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة بجميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة عليها.

مخالفة مرورية وزارة الداخلية مخالفات الإجراءات الجمركية
