أمن المنافذ يضبط 2651 مخالفة مرورية و243 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

كتب – علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط 2.651 مخالفة مرورية متنوعة، و31 قضية متنوعة، وتنفيذ 243 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة بجميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة عليها.

اقرأ أيضا:

مطاردة فتيات أكتوبر.. ماذا جاء في أمر إحالة المتهمين؟

النيابة تواجه المتهمين بثلاث اتهامات.. والضحايا يطلبون تعويض مليون جنيه

مطاردة فتيات أكتوبر.. بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين

مطاردة فتيات أكتوبر.. المحكمة تواجه المتهمين والضحايا أمامها (تفاصيل)