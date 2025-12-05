الشرطة تكشف كذب ادعاء فيديو مثير عن بلطجة وسلاح بسوهاج

كشفت التحريات ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم قيام بعض الأشخاص بالبلطجة على مسكن أحد المواطنين في سوهاج، وقطع التيار الكهربائي ونقل أعمدة الإنارة، وظهور أحدهم وهو يحمل سلاحًا ناريًا.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وتم تحديد الشاكي، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا ومتواجد حاليًا خارج البلاد. وأفاد والد الشاكي بأن نجله روّج للإدعاء لمعتقده بأن المشكو في حقهم سبب في انفصال والديه، نافياً صحة ما جاء في الفيديو.

وأمكن تحديد ثلاثة من المشكو في حقهم (عم الشاكي واثنين من أبنائه) والذين أكدوا أقوال والد الشاكي، مما كشف كذب الادعاء المنشور.

وعلى صعيد آخر، تم بتاريخ 29 نوفمبر ضبط الشخص الظاهر في الفيديو (نجل عم الشاكي) وبحوزته السلاح الناري الظاهر بالمقطع، وهو بندقية خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.