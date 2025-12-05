القبض على شخص اعتدى على فتاة في محاولة سرقة بالشرقية

كشف قطاع الأمن بالشرقية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص بالتعدي على فتاة خلال سيرها بأحد الشوارع في الزقازيق.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجاري، تقدمت طالبة (مصابة بكدمات متفرقة في الظهر) ببلاغ إلى قسم شرطة ثان الزقازيق تتضرر فيه من شخص اعتدى عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية، ودفعها أرضًا في محاولة لسرقة هاتفها المحمول، ثم لاذ بالهرب.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط الشخص الظاهر في المقطع، وهو طالب مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة. وعند مواجهته اعترف بما نسب إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.