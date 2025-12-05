6 مصابين بينهم 3 صوماليين في حادث تصادم بطريق السويس
كتب : محمد شعبان
إسعاف أرشيفية
أصيب 6 أشخاص بينهم 3 صوماليين فقط تصادم 3 سيارات ملاكي بطريق السويس اليوم الجمعة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين.
انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام 3 سيارات ملاكي بطريق السويس القادم من مصر الجديدة اتجاه مدينتى قبل البوابة.
نتج عن الحادث سقوط 6 مصابين بينهم 3 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشروق للعلاج وجنبت إدارة المرور حطام الحادث نهر الطريق.