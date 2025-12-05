إعلان

6 مصابين بينهم 3 صوماليين في حادث تصادم بطريق السويس

كتب : محمد شعبان

03:43 م 05/12/2025

إسعاف أرشيفية

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 صوماليين فقط تصادم 3 سيارات ملاكي بطريق السويس اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام 3 سيارات ملاكي بطريق السويس القادم من مصر الجديدة اتجاه مدينتى قبل البوابة.

نتج عن الحادث سقوط 6 مصابين بينهم 3 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشروق للعلاج وجنبت إدارة المرور حطام الحادث نهر الطريق.

