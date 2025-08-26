طارق يقاضي زوجته أمام المحكمة: "مبتحكيش ولا كلمة"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "طارق. ع"، 35 سنة، بدعوى طلاق للضرر ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مبررًا طلبه بسبب يبدو بسيطًا للبعض لكنه مثَّل له أزمة كبرى: "مراتي مبتحكيش تفاصيل يومها.. وبرجع من الشغل مش بلاقي كلمة تفتح نفسي، بتنام على طول".

بدأ "طارق" حديثه قائلاً: "أنا اتجوزت من سنتين بعد ما اخترتها بعقلي وقلبي، كنت فاكر إننا هنكون أصحاب قبل ما نكون جوزين، نحكي لبعض كل حاجة ونشارك تفاصيل حياتنا، لكن اتصدمت إنها شخصية غامضة، ساكتة على طول، ومهما حاولت أفتح كلام أو أسألها عن يومها، ترد عليّ بكلمة أو اتنين وخلاص".

ويضيف الزوج: "في الأول كنت بقول يمكن خجولة أو محتاجة وقت تتعود عليّ، لكن مرت الأيام والشهور والوضع ثابت.. كل يوم أرجع البيت وأسألها: عملتِ إيه؟ تقولي ولا حاجة.. مع إن عندها شغل وصحاب وحياة كاملة بره البيت، بس مش بتحب تحكي ولا تشاركني".

وأكد "طارق" أنه حاول مرارًا إصلاح الأمر والتقرب منها: "جبت لها هدايا، خرجتها، حاولت أخلق جو من الونس عشان تفتح قلبها.. لكن مفيش فايدة، طول الوقت صمت، وده خلاني أحس إني عايش لوحدي".

وأوضح الزوج أن الخلافات بينهما بدأت تكبر بسبب هذا الصمت، إذ يشعر أن غياب الحوار جعلهما غريبين تحت سقف واحد: "البيت محتاج كلمة حلوة، محتاج حكاية تضحكنا أو حتى تزعلنا، لكن الصمت قاتل.. وابتديت أفقد شغفي بالحياة معاها".

ويتابع الزوج: "لما كلمت أهلها، قالوا لي هي كده من زمان ومش بتحب تحكي لحد.. وقتها حسيت إني ظلمت نفسي، أنا اتجوزت عشان ألاقي شريكة حياة مش شخص مقفول على نفسه.. جوازة من غير حوار وحكايات تبقى زيها زي السجن".

واختتم "طارق" حديثه مؤكدًا أنه استنفد كل محاولاته لإصلاح العلاقة، لكنه لم يجد سبيلًا سوى الطلاق، مضيفًا أن الزواج بلا تواصل ولا مشاركة في التفاصيل يفقد معناه، ويحوّل الحياة إلى صمت خانق لا يُحتمل.

ورُفعت دعوى الطلاق للضرر التي حملت رقم 539 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

