إصابة شخصين في اشتعال سيارة ملاكي بشارع ترسا

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان في اشتعال سيارة ملاكي بشارع ترسا غرب الجيزة مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم واشتعال سيارة بشارع ترسا.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارتين أجرة "ميكروباص" مع ثالثة ملاكي واشتعال الأخيرة اتجاه الجيزة.

أسفر عن الحادث سقوط مصابين اثنين نقلا إلى مستشفى الهرم للعلاج، وأخمد رجال الدفاع المدني السيارة المشتعلة.