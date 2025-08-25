إعلان

تأجيل محاكمة 117 متهماً في قضية "الخلية الإعلامية" لـ8 نوفمبر

03:58 م الإثنين 25 أغسطس 2025

محكمة - ارشيف

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 117 متهماً في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية اللجان الإعلامية"، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجهت لبعض المتهمين تهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحيازة ونقل أموال ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية.

