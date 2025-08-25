تأجيل محاكمة 117 متهماً في قضية "الخلية الإعلامية" لـ8 نوفمبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 117 متهماً في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية اللجان الإعلامية"، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجهت لبعض المتهمين تهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحيازة ونقل أموال ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)