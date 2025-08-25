كشف ملابسات فيديو استعراض سائق ملاكي خلال زفة بالسويس

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالسويس، القبض على سائق طالب بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يقود سيارته الملاكي برعونة خلال مشاركته في حفل زفاف، مما كاد يتسبب في حادث لأحد الأشخاص ونجله.

وبالفحص تم تحديد القائم على نشر الفيديو، وهو موظف مقيم بالسويس، وأكد ما ورد بالمقطع، كما تم تحديد السيارة المشار إليها وضبط قائدها، الطالب المقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.

وأقر قائد السيارة بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.