قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة حبس المنتجة سارة خليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي.

وقال محمد الجندي، محامي المنتجة سارة خليفة، إن موكلته أنكرت تهمة غسل الأموال خلال جلسة التحقيق، مؤكدًا أن مصادر دخلها معلومة ومنشطة عبر شركة تنظيم الحفلات التي تمتلكها.

وأضاف أن سارة خليفة ستُعرض على جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات بعد الفصل في اتهامها في قضية جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وحددت محكمة الاستئناف جلسة 6 سبتمبر المقبل كأولى جلسات محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في اتهامهم بتصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب التحقيق في واقعة تصوير مقاطع التعذيب وهتك العرض.

