بالصور.. تفاصيل سقوط عصابة استغلت أطفالًا في التسول بالدقي والهرم

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا بينهم سيدة و8 لهم معلومات جنائية؛ لاتهامهم باستغلال أطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرتي قسمي شرطة الأهرام والدقي بمحافظة الجيزة.

وعثر بحوزة المتهمين على 15 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع المذكورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم في إحدى دور الرعاية.

