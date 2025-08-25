حكم قضائي ضد نور تفاحة راقصة الساحل الشمالي لاتهامها بنشر محتوى خادش

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة الطفل بحبس البلوجر الشهيرة بـ"نور تفاحة"، المعروفة إعلاميًا بـ"راقصة الساحل الشمالي"، عامين، على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور.

وكشف المحامي مينا ناجي، دفاع المتهمة، عن مفاجأة خلال التحقيقات، موضحًا أن موكلته لا تزال قاصرًا وتبلغ من العمر 15 عامًا فقط، مؤكدًا أن التحقيق معها يجري وفقًا لأحكام قانون الطفل، نظرًا لعدم بلوغها السن القانونية للمساءلة الجنائية الكاملة.

وأضاف ناجي أن المتهمة أنكرت خلال استجوابها كافة الاتهامات المنسوبة إليها، مشيرًا إلى أنها لم تكن على دراية بخطورة المحتوى الذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تصرفاتها تعكس قلة الوعي القانوني والاجتماعي.

وأكد الدفاع أن موكلته ضحية لإهمال أسري جسيم، لافتًا إلى أن حالتها تستدعي توفير الرعاية والدعم والحماية، وليس العقاب.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية في اتهامات تتعلق بنشر محتوى مخل بالآداب العامة، والتحريض على الفسق، وتسهيل الدعارة.