تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 عناصر إجرامية بالمنيا، لاتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تحديث بياناتهم البنكية أو تسهيل حصولهم على قروض.

تلقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة معلومات تفيد بقيام المتهمين بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، والتواصل مع الضحايا لإيهامهم بتحديث بياناتهم أو مساعدتهم في الحصول على قروض، والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 7 هواتف محمولة، وبفحصها فنيا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب 10 وقائع نصب بنفس الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

