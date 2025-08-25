كتب- أحمد أبو النجا:

تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما انتهى إليه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 12 يوليو 2025 بشأن تمكين ودعم الكفاءات النسائية من عضوات النيابة الإدارية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، مواكبًا لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030؛ ترأست المستشارة يارا عنبة، عضو النيابة الإدارية، الإشراف القضائي على أعمال الجمعية العمومية لنادي "ورش سكك حديد أبو زعبل"، التي انعقدت أول أمس السبت الموافق 23 أغسطس الجاري، في سابقة هي الأولى من نوعها كأول سيدة تنتدب لهذه المهمة.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن هذه الخطوة تعكس التزام النيابة الإدارية بتعزيز المساواة وتبني معايير الجدارة والكفاءة في مختلف الأدوار القيادية، خاصة كونها الهيئة القضائية التي تتفرد بأعلى نسبة تمثيل للسيدات بين أعضائها، بنسبة تزيد على 42% من إجمالي عدد الأعضاء.

وأشار إلى أن عضوات النيابة الإدارية كن قد باشرن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس الشيوخ خلال شهر أغسطس الجاري في عدد من اللجان العامة والفرعية بكافة محافظات الجمهورية، وساهمن بشكل فعال في ضمان حسن سير العملية الانتخابية، وتمكين المواطن المصري من ممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه وسط أجواء من النزاهة والشفافية واحترام سيادة القانون.