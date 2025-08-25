إعلان

"عقارات وسيارات".. الداخلية تكشف تورط صانع محتوى في غسل 12 مليون جنيه

11:54 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

القبض على متهم- أرشيفية

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط صانع محتوى له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إدارة وإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال شراء عقارات وسيارات.

وقدرت قيمة الممتلكات التي قام بشرائها بنحو 12 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مكافحة جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية صانع محتوى الجيزة
