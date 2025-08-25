وضع كشاف خلفي على سيارته.. ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد سيارة بتركيب كشاف خلفي شديد الإضاءة يحجب الرؤية، مما يعرض حياة قائدي المركبات للخطر في القاهرة.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة التي تبين أنها سارية التراخيص، وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

