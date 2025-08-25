كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المرورية على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملات من ضبط 116 ألفًا و658 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 2360 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 151 حالة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، أسفرت الجهود عن ضبط 1004 مخالفات متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، إضافة إلى فحص 178 سائقًا ثبتت إيجابية 19 حالة منهم لتعاطي المواد المخدرة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 15 محكومًا عليهم بإجمالي 36 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، وجارٍ استمرار الحملات لتحقيق الانضباط المروري على الطرق.