كتب – أحمد عادل:

كشف المحامي محمد عبدالنبي، دفاع البلوجر "علياء قمرون"، تفاصيل جلسته مع موكلته أثناء حضورها لمحكمة التجمع الخامس لتقديم الاستئناف المقدم على قرار تجديد حبسها في اتهامها بغسل الأموال المتحصلة عليها من تطبيق تيك توك.

وقال عبدالنبي في تصريحات خاصة، إن علياء حضرت للمحكمة ودخلت في حالة انهيار وبكاء تام، وسألت: "مين اللي موكلك تدافع عني؟"، وعلمت لاحقًا أن من وكلوه للدفاع عنها هم عمتها وابنتها، وليس والدها.

وتابع عبدالنبي أن علياء ترفض الصلح مع والدها في حالة قبول الاستئناف وإخلاء سبيلها، موضحًا أنه لم يقم بزيارتها أو إرسال طعام وأموال لها منذ القبض عليها، وأضاف: "علياء قالت أبويا مسألش عليا ولو خرجت من الحبس ميجيش يستلمني ولا يعرف مكاني".

وكانت جهات التحقيق قد قررت تجديد حبس البلوجر 15 يومًا، لاتهامها ببث مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط البلوجر "علياء قمرون"، المقيمة بمحافظة المنوفية، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، واعترفت بنشر الفيديوهات المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر صفحاتها.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الممارسات التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

قرار قضائي جديد بشأن استئناف "علياء قمرون" على تجديد حبسها

صفع شاب من ذوي الهمم.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو أثار غضبًا بالمنوفية