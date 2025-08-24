لصوص التروسيكل.. كيف نفذ زوجان سرقة خاتم ذهب من محل صاغة بالقليوبية؟

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب محل صاغة من قيام سيدة وبرفقتها أحد الأشخاص بسرقة خاتم ذهبي من المحل الخاص به بالقليوبية، ولاذا بالفرار مستقلين مركبة «تروسيكل» بدون لوحات معدنية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجاري تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، من (مالك محل مصوغات ذهبية - كائن بدائرة القسم)، بتضرره من قيام سيدة وبرفقتها أحد الأشخاص بالدخول إلى المحل خاصته بغرض الشراء، وعقب انصرافهما اكتشف قيام السيدة بسرقة خاتم ذهبي.

وأضاف البيان، أنه أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطل «له معلومات جنائية»، وزوجته - مقيمان بدائرة المركز).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (مركبة التروسيكل المستخدمة في ارتكاب الواقعة، والخاتم المستولى عليه).

