"ن ص ر 11".. لوحة سيارة تصل لمليون جنيه في مزاد إلكتروني | تفاصيل

01:41 م الأحد 24 أغسطس 2025

لوحة سيارة

background

كتب- صابر المحلاوي:
أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن طرح لوحة معدنية مميزة تحمل رقم "ن ص ر 11" في مزاد علني عبر الإنترنت، حيث تجاوز سعرها حتى الآن حاجز المليون جنيه، وسط منافسة بين 4 متزايدين، على أن ينتهي المزاد اليوم الأحد.
ويتيح الموقع الإلكتروني لمرور مصر خدمة المزايدة على اللوحات المميزة بخطوات بسيطة تبدأ بالدخول على المنصة واختيار خدمة "لوحتك"، ثم إدخال البيانات وتحديد الأرقام والحروف المطلوبة ليتم إدراجها في أقرب مزاد.
وفي حالة الفوز باللوحة، يتم السداد إلكترونيًا عبر البطاقات البنكية أو نقدًا من خلال فروع البنوك المعتمدة.
لوحة سيارة مزاد إلكتروني بوابة مرور مصر الإلكترونية
