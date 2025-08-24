كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من تعرضها للتحرش اللفظي من قبل قائد سيارة بدون لوحات بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات سابقة بالواقعة، وأمكن تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها حديثة ولم تُسجل بعد، فيما تبين أن قائدها محاسب مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد بالمنشور، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

