ضبط متهم بفرض السيطرة على ملاك أراضٍ بالتجمع الأول

كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على مالكي قطع الأراضي بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يجبر الملاك على الاستعانة به في أعمال التأمين مقابل مبالغ مالية، إلى جانب قيامه ببيع مواد البناء لهم بأسعار تفوق الأسعار المقررة بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش، وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

مطاردة فتيات أكتوبر.. ماذا جاء في أمر إحالة المتهمين؟

النيابة تواجه المتهمين بثلاث اتهامات.. والضحايا يطلبون تعويض مليون جنيه

مطاردة فتيات أكتوبر.. بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين

مطاردة فتيات أكتوبر.. المحكمة تواجه المتهمين والضحايا أمامها (تفاصيل)