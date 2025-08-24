إعلان

الداخلية تضبط 5 ملايين جنيه من تجار العملة

12:16 م الأحد 24 أغسطس 2025

كتب - علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية متواصلة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط مبالغ مالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه بحوزة عدد من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمراراً للجهود الأمنية في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

