اليوم.. محاكمة شقيقين سوريين بتهمة النصب على أجانب في التجمع الخامس

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، محاكمة شقيقين يحملان الجنسية السورية؛ لاتهامهما بالنصب والاحتيال على عدد من الأجانب بمنطقة التجمع الخامس.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 13462 لسنة 2025 جنح التجمع الخامس، أن المتهمين تورطا في خداع ضحايا من جنسيات مختلفة، من بينهم شخص يُدعى (علي. أ. ح)، بعدما أوهماهم بامتلاك مشروعات استثمارية وهمية، وطرحا عروضًا مغرية لاستثمار الأموال، مستخدمين أساليب احتيالية منظمة للاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة.

وأفادت التحريات أن الشقيقين مطلوبان على ذمة قضايا نصب مشابهة خارج مصر، وأن نشاطهما اتسم بالاحترافية في اختيار الضحايا واستغلال ثقتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، وأُحيلا إلى المحاكمة الجنائية.