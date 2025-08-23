كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 382 قضية مخدرات بحوزة 443 متهما، وتنفيذ 84,257 حكمًا قضائيًا متنوعًا، فضلًا عن ضبط 277 قطعة سلاح ناري بينها رشاش، و31 بندقية آلية، و56 خرطوش، إضافة إلى 239 قطعة سلاح أبيض.

كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ارتكبت 14 حادثًا، وضبط 23 هاربًا من أحكام قضائية، و13 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة، إلى جانب 25,597 مخالفة مرورية متنوعة و384 دراجة نارية مخالفة، وكشف تعاطي 5 سائقين للمواد المخدرة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.