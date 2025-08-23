إعلان

رفع 33 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

11:56 ص السبت 23 أغسطس 2025

سيارات متروكة ومتهالكة في الشوارع

كتب- علاء عمران:
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 33 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء، والأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلي كافة الجهات المعنية.


