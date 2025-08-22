بلاغ صادم وفيديو متداول.. كواليس معركة الجيرة بالدقهلية

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأمن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة بالنشر من تعرضها وابنتها للضرب وتحطيم محتويات شقتها من قبل شخص وأسرته وسرقة قرط ذهبى بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 أغسطس الجاري تبلغ لمركز شرطة طلخا بالدقهلية من المشكو فى حقه بتضرره من قيام الشاكية وزوجها "له معلومات جنائية" بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال.

باستدعاء الشاكية وزوجها وسؤالهما نفيا ما نُسب إليهما، واتهما المشكو فى حقه وابنته وشقيقته بالتعدى عليهما بالضرب دون إصابات، وتهديدهما بإضرام النيران بالشقة سكنهما لذات الخلاف.

وبسؤال المشكو فى حقهم نفوا الاتهامات، وتبين عدم صحة ادعاء الشاكية من تحطيم الطرف الثاني لمحتويات شقتها أو سرقة قرط ذهبى خاص بابنتها.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

