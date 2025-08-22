كتب - محمد الصاوي:

تمكنت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة لتهريب 2 كيلو كبتاجون إلى الكويت، قبل إقلاع الطائرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين هما صاحب مطعم وزوجة شقيقه، مقيمان بمحافظة الشرقية، وحاولا تهريب المخدرات أثناء إنهاء إجراءات السفر.

وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين وتفتيش ملابسهما، حيث عُثر على كمية المخدرات المخفية بحوزتهما.

وبمواجهتهما أمام اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، واللواء خالد عبد الوهاب، رئيس المباحث، اعترفا بمحاولة تهريب المخدرات لزوج السيدة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما جرى ضبط وإحضار المتهم الهارب.