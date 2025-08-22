كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت وجود فتحة أسفل أحد الكبارى بمحافظة الجيزة، يتردد عليها أطفال وسيدات وشباب ويتخذونها وكرًا لممارسة أعمال التسول.

وبالفحص أمكن تحديد المكان بدائرة قسم شرطة الأهرام، حيث نجحت القوات في ضبط 20 شخصًا بينهم 8 سيدات و5 أطفال، بينهم 7 مسجلين جنائيًا.

وضُبط بحوزة 9 من المتهمين 9 قطع أسلحة بيضاء، واستخدموا الأطفال الأحداث في أعمال التسول، واستجداء المارة، وبيع السلع بطريقة إلحاحية بالمناطق المحيطة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بحق المضبوطين، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق الفتحة المشار إليها، كما جرى اتخاذ التدابير اللازمة لإيداع الأطفال بدور رعاية متخصصة.