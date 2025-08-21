جثة متفحمة وسط نيران شقة بالمقطم

كتب- محمد شعبان:

اندلع حريق مفاجئ أربك حسابات أهالي مساكن الزلزال بجوار نادي المدينة الشبابية في المقطم مساء الخميس.

النيران التهمت شقة بالطابق الثالث في عقار مكون من 5 أدوار وسط تصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة النيران.

فور البلاغ، وصلت سيارتان مطافي لمكان الحريق وبدأت فرق الإنقاذ في محاولات السيطرة على النيران لكن الصدمة عثر رجال الشرطة على جثة متفحمة وسط حالة من الصدمة والرعب.

الأهالي تابعوا المشهد بقلق والجهات المعنية تحقق في أسباب الحريق، وسط حزن وغضب السكان على حجم الخسائر البشرية والمادية.