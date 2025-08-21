إعلان

جثة متفحمة وسط نيران شقة بالمقطم

11:49 م الخميس 21 أغسطس 2025

حريق شقة بالمقطم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شعبان:

اندلع حريق مفاجئ أربك حسابات أهالي مساكن الزلزال بجوار نادي المدينة الشبابية في المقطم مساء الخميس.

النيران التهمت شقة بالطابق الثالث في عقار مكون من 5 أدوار وسط تصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة النيران.

فور البلاغ، وصلت سيارتان مطافي لمكان الحريق وبدأت فرق الإنقاذ في محاولات السيطرة على النيران لكن الصدمة عثر رجال الشرطة على جثة متفحمة وسط حالة من الصدمة والرعب.

الأهالي تابعوا المشهد بقلق والجهات المعنية تحقق في أسباب الحريق، وسط حزن وغضب السكان على حجم الخسائر البشرية والمادية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شقة جثة متفحمة المقطم الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان