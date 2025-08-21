"الثقب الأسود" في الجيزة… فتحة تكشف عالمًا مظلمًا للأطفال والنساء

كتب - محمد شعبان:

أسفل أحد كباري الجيزة، فتحة صغيرة تخفي وراءها عالمًا مظلمًا ومريبًا. أطفال ضائعون، نساء وشباب، وأنشطة مشبوهة لم يتخيل أحد وجودها.

الثقب الأسود، وكر الخطر الذي قلب الشارع رأسًا على عقب، وأشعل الرعب والجدل بين السكان. فيديو قصير نشره صاحب صفحة "أطفال مفقودة" كشف أسرار المكان، محذرًا من وجود شبهات استغلال القُصّر في التسول المنظم.

متطوعون ومتخصصون في شؤون الأطفال تابعوا الوكر طوال 3 أشهر، رصدوا حركة دخول وخروج مستمرة، حتى أصبح مأوى غير رسمي للأطفال ليلًا بعد أن يقضوا نهارهم في التسول بالمناطق القريبة.

لم تمضِ 24 ساعة حتى تحركت وزارة الداخلية. مديرية أمن الجيزة شكلت مأمورية موسعة بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة، استهدفت الثقب الأسود بخطة حصار محكمة.

النتيجة جاءت مثالية، قوات الشرطة ألقت القبض على مجموعة كبيرة من مسجلين الخطر، أطفال وسيدات تم التحقيق معهم، وإغلاق الفتحة من جميع الاتجاهات لمنع أي استخدام مستقبلي.