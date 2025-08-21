إعلان

تفاصيل سقوط "عصابة الفيزا" في طنطا

07:17 م الخميس 21 أغسطس 2025

المتهمان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تضرر سيدة من شخصين سرقا الكارت الإئتمانى "الفيزا" الخاص بها بأسلوب المغافلة بطنطا.

بتقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلان لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بالجيزة وتبين ممارستهما نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الكارت الإئتمانى "الفيزا" من المواطنين عن طريق استبدال الكارت الخاص بهم بأسلوب المغافلة.

أمكن ضبطهما وبحوزتهما (29 كارت إئتمانى - سلاح أبيض - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- سيارة مبلغ بسرقتها) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وارتكاب عدة وقائع بذات الأسلوب.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عصابة الفيزا طنطا الجيزة لص سرقة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان