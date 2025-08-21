تفاصيل سقوط "عصابة الفيزا" في طنطا

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تضرر سيدة من شخصين سرقا الكارت الإئتمانى "الفيزا" الخاص بها بأسلوب المغافلة بطنطا.

بتقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلان لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بالجيزة وتبين ممارستهما نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الكارت الإئتمانى "الفيزا" من المواطنين عن طريق استبدال الكارت الخاص بهم بأسلوب المغافلة.

أمكن ضبطهما وبحوزتهما (29 كارت إئتمانى - سلاح أبيض - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- سيارة مبلغ بسرقتها) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وارتكاب عدة وقائع بذات الأسلوب.

