كتب-أحمد عادل:

نفذت مصلحة إدارة السجون أحكام الإعدام بحق متهمين في عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، وأبرزهم "أيمن حجاج وحسين الغرابلي" قاتلي المذيعة شيماء جمال، و"عبد الرحمن دبور" والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح الإسماعيلية" لإدانته بقتل شخص بسلاح أبيض في وسط الشارع.

ويلزم تنفيذ حكم الإعدام مجموعة من الإجراءات بحسب القانون المصري، بدايةً من صدور حكمًا باتًا ونهائيًا بالإعدام بعد استنفاد المتهم لجميع مراحل التقاضي، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام.

ويقول المحامي عبدالرازق مصطفى لـ "مصراوي"، إن الأجهزة الأمنية تتولى بنقل المتهم إلى مكان تنفيذ الحكم مع توفير تسهيلات لأقارب المتهم بزيارته، وتحديد موعد تنفيذ الإعدام وغالبًا ما يكون في الصباح الباكر لضمان الهدوء.

تابع: يحضر تنفيذ حكم الإعدام ممثل من النيابة العامة، والقيادات الأمنية الخاصة بإدارة مركز الإصلاح، ودفاع المتهم، بالإضافة إلى طبيب بشري، وممثل عن الجهة الدينية بحسب ديانة المحكوم عليه.

وبعد تلاوة منطوق الحكم على المتهم والتهمة التي ثبت إدانته فيها والسماح له بإدلاء أقواله الأخيرة، يتم التنفيذ ويقوم الطبيب المتواجد بالتأكد من الوفاة وساعة حصولها.

ويُحرر ممثل النيابة العامة محضر رسمي بالوفاة، ومن ثم تقوم الأجهزة الأمنية بتسليم جثمان المحكوم عليه لأسرته لدفنه.

وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من المتهمين "أيمن حجاج، وحسين محمد"، في اتهامهما بقتل الإعلامية "شيماء جمال"، وتأييد حكم "الجنايات" بإعدامهما، ليصبح حكمًا نهائيًا وغير قابل للطعن.

وفي وقت سابق قررت محكمة النقض، رفض الطعن المقدم من دفاع المتهم عبد الرحمن دبور المعروف بـ"سفاح الإسماعيلية"، وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه لإدانته بقتل شخص بسلاح أبيض في وسط الشارع.

