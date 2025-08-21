ضبط المتهم بسرقة منقولات من إحدى الشقق بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بتاريخ 16 الجارى، بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة منقولات من داخل إحدى الشقق بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

