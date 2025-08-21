قرار جديد بشأن سائق الأتوبيس متعاطي المخدرات أثناء القيادة بالمطرية

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق، حبس سائق أتوبيس نقل جماعي، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة حال سيره بمنطقة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سائق أتوبيس "نقل جماعي" غير متزن وتبدو عليه آثار تعاطي المواد المخدرة، حال سيره بمنطقة المطرية بالقاهرة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأتوبيس "تابع لإحدى شركات النقل الخاصة"، وقائده (سائق - مقيم بالقليوبية)، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيادة السيارة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم التحفظ على الأتوبيس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائده.

