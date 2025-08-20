"كان حابسها".. تفاصيل وفاة سيدة قفزت من الطابق الثاني هربًا من زوجها

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بأوسيم، التحقيق في واقعة مصرع ربة منزل شابة إثر سقوطها من شرفة الطابق الثاني بمنزلها، عقب مشادة مع زوجها.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها (20 سنة) تعرضت للتعدي بالضرب من زوجها (22 سنة – ميكانيكي)، الذي قام بحبسها داخل الشقة وأغلق الباب بالمفتاح وغادر، فحاولت الهروب بالقفز إلى شرفة الطابق الأول لكنها اختل توازنها وسقطت أرضًا جثة هامدة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.