ضبط سائق أتوبيس نقل جماعي يقود تحت تأثير المخدرات بالقاهرة

09:13 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله سائق أتوبيس نقل جماعي يقود بشكل غير متزن وتبدو عليه آثار تعاطي المواد المخدرة أثناء سيره بمنطقة المطرية بالقاهرة، معرضًا حياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأتوبيس التابع لإحدى شركات النقل الخاصة، وتبين أن سائقه، مقيم بالقليوبية، لا يحمل تراخيص قيادة. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وقيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم التحفظ على الأتوبيس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

