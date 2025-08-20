120 طن مواد مجهولة و146 طن منتج فاسد.. سقوط تجار الغش الزراعي بالشرقية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالشرقية؛ لقيامهما بإدارة مصنعين بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

أكدت المعلومات والتحريات أن المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية، أدارا المصنعين وأنتجا كميات كبيرة من الأسمدة غير الصالحة للاستخدام الزراعي، وطرحوها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنعين وضبط المديرين المسؤولين عنهما، وبحوزتهما أكثر من 120 طنًا من المواد الخام مجهولة المصدر، و146 طنًا من المنتج النهائي غير الصالح للاستخدام الزراعي، فضلًا عن ضبط خطي إنتاج كاملين بمشتملاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



