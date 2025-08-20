من البالوعات للذهب.. الداخلية تسقط تشكيلات عصابية خطيرة بالعاصمة

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في توجيه عدة ضربات قوية للعناصر الإجرامية المتورطة في جرائم السرقات، حيث تم ضبط تشكيلات عصابية وأفراد تخصصوا في سرقة أغطية البالوعات، وحديد التسليح، والهواتف المحمولة، والمشغولات الذهبية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى ضبط عملاء سيئي النية بحوزتهم المسروقات.

كما أسفرت الحملات عن استعادة المضبوطات من سيارات وهواتف محمولة ومشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية، إلى جانب ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة بعض المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





