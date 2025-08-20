كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 111 ألفًا و137 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – المواقف العشوائية – استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص).

كما تم فحص 2417 سائقًا، وتبين إيجابية 160 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

واستهدفت الحملات مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت من ضبط 1268 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 153 سائقًا تبين إيجابية 8 حالات منهم لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 35 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لتحقيق الانضباط المروري على جميع الطرق والمحاور.