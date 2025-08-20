المرور: رفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

كتب- علاء عمران:



عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.



كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.



ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق، وممثلي كافة الجهات المعنية.



