سمر تطلب خلع زوجها: "بيسلف هدومي لأخواته البنات من ورايا"

كتبت – فاطمة عادل:

أقامت سمر. ع، 30 سنة، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية التي لم تُكمل عامها الثاني، مبررة طلبها بأن زوجها لا يحترم خصوصياتها، ولا يُقدّر كونها زوجته، قائلة: "فوجئت بتصرفات غريبة اعتبرتها إهانة لكرامتي.. بيسلف هدومي لأخواته البنات".



وقالت "سمر" في دعواها:"كنت فاكرة إني اتجوزت راجل هيصون بيتي وخصوصيتي، لكن اللي حصل معايا يخلي أي واحدة تفكر ألف مرة قبل ما تكمل مع شخص مش بيحترمها. اكتشفت إنه بيسلف هدومي الداخلية ولبس البيت لأخواته البنات من ورايا، ولما واجهته قالّي: دول إخواتي زيهم زيك، وعيب عليكي تتضايقي."



وأضافت الزوجة:"الموضوع ماكانش مرة ولا اتنين.. بقى عادة، وكنت كل مرة أقول يمكن مش قاصد أو مضطر، لكن اتأكدت إنه شايف الموضوع عادي، ومش شايف أي مشكلة إنه يدخل حد في خصوصيات بيتي ولبسي. أنا ست وبحب إن كل حاجة تخصني تفضل ليّ، مش للعرض العام بين أهله."



وتابعت:"غير كده، هو مش بيشتري لي لبس جديد، ولما أطلب منه يقولي: عندك كتير. وفي الآخر ألاقي هدومي على بنت أخته أو أخته الصغيرة. كنت باتكسف أتكلم، بس كرامتي ما استحملتش.. أنا مش عايزة أكمل معاه، لأني فقدت الأمان والثقة، وبقيت حاسة إني مش في بيتي."



واختتمت الزوجة حديثها بأن زوجها بدأ يتعامل معها بإهمال متعمد بعدما رفضت هذا السلوك، فأصبح يتجاهل طلباتها، ويمتنع عن الإنفاق على احتياجاتها الأساسية كنوع من العقاب، قائلة:"حتى الأكل بقيت أشتريه من فلوسي، ولما أتكلم يضحك ويقولي: انتي بتكبّري الموضوع."



وقد رُفعت الدعوى تحت رقم 382 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.



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