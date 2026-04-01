نائب ترامب يوجه "رسالة شديدة اللهجة" لإيران: الرئيس غير صبور لإنهاء الحرب

كتب : محمد جعفر

09:03 م 01/04/2026 تعديل في 09:42 م

جيه دي فانس

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مصدر مطلع على المحادثات قوله إن نائب الرئيس دونالد ترامب جيه دي فانس أبلغ الوسطاء بين الولايات المتحدة وإيران أن الرئيس ترامب "غير صبور" للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

نائب يتحدث مع الدول الوسيطة للتوصل لاتفاق

تحدث فانس، الذي اضطلع بدور بارز جديد في التوسط لإنهاء الصراع، إلى ممثلين عن الدول الوسيطة في وقت قريب من يوم الثلاثاء.

وقال المصدر للشبكة إن فانس وجه "رسالة شديدة اللهجة" إلى إيران: مفادها أنه سيكون هناك ضغط متزايد على مواقع البنية التحتية الإيرانية "ما لم يتوصل الإيرانيون إلى اتفاق".

تهديدات ترامب بضرب محطات توليد الطاقة

سبق أن هدد ترامب باستهداف محطات توليد الطاقة ومنشآت تحلية المياه في إيران إذا لم توافق البلاد على السماح لناقلات النفط بالمرور عبر مضيق هرمز.

وقد أثار ذلك اتهامات بأنه يفكر في ارتكاب جرائم حرب باستهداف مواقع مدنية. كما أثار مخاوف من أن إيران قد تردّ باستهداف منشآت مماثلة في الخليج.

