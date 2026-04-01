قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة عدد من الشاشات والأجهزة من مقر مؤسسة خيرية بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تفاصيل التحقيقات بسرقة أجهزة مؤسسة خيرية في الجيزة

وكشفت التحقيقات أن المتهم، يعمل سائقًا خاصًا لدى أمين صندوق "المؤسسة"، موضحة أنه استغل طبيعة عمله ومعرفته بمقر المؤسسة، وتمكن من الاستيلاء على 7 شاشات كمبيوتر، وجهاز سنترال للتواصل الداخلي، وراوتر بشريحة، وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR)، بالإضافة إلى ختمين خاصين بالمؤسسة.

وتبين من التحريات التي أجرتها مباحث العمرانية، أن المتهم ارتكب الواقعة بمفرده، حيث جرى تحديد هويته من خلال فحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان المسروقات التي تم ضبطها بالكامل.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهم.