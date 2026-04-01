حبس سائق لاتهامه بسرقة أجهزة من مؤسسة خيرية بالعمرانية

كتب : صابر المحلاوي

08:34 م 01/04/2026

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة عدد من الشاشات والأجهزة من مقر مؤسسة خيرية بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تفاصيل التحقيقات بسرقة أجهزة مؤسسة خيرية في الجيزة

وكشفت التحقيقات أن المتهم، يعمل سائقًا خاصًا لدى أمين صندوق "المؤسسة"، موضحة أنه استغل طبيعة عمله ومعرفته بمقر المؤسسة، وتمكن من الاستيلاء على 7 شاشات كمبيوتر، وجهاز سنترال للتواصل الداخلي، وراوتر بشريحة، وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR)، بالإضافة إلى ختمين خاصين بالمؤسسة.

وتبين من التحريات التي أجرتها مباحث العمرانية، أن المتهم ارتكب الواقعة بمفرده، حيث جرى تحديد هويته من خلال فحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان المسروقات التي تم ضبطها بالكامل.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهم.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران: صغنا ردًا دبلوماسيًا على واشنطن وسنعلنه في الوقت المناسب
شئون عربية و دولية

إيران: صغنا ردًا دبلوماسيًا على واشنطن وسنعلنه في الوقت المناسب
توجيهات رئاسية لمواصلة جهود خفض معدلات التضخم
أخبار مصر

توجيهات رئاسية لمواصلة جهود خفض معدلات التضخم
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
أخبار العقارات

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله
رياضة محلية

"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق