كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يقومون بإخفاء وجوههم والتلويح بأسلحة بيضاء بأحد الشوارع بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (5 أشخاص – لثلاثةٍ منهم معلومات جنائية – مقيمون بدائرة قسم شرطة الدخيلة)، وعُثر بحوزتهم على (أسلحة بيضاء و"صدادة" حديدية).

وبمواجهتهم، أقروا بتواجدهم بمحل الواقعة بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم)، على خلفية خلافات بينه وبين أحدهم بشأن أولوية المرور بمركبات "التوك توك" الخاصة بهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



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