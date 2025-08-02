"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 32 كيلو مخدرات في دمياط وأسوان

كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريتَي أمن دمياط وأسوان، حملات أمنية مكثفة استهدفت تجار المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة غير المرخصة، والمحكوم عليهم الهاربين.

في دمياط، تم ضبط 3 قضايا مخدرات بحوزة 3 متهمين، ضُبط خلالها أكثر من 7 كجم حشيش، و10 كجم بانجو، و8 كجم هيدرو، وكمية من الهيروين، بالإضافة إلى ضبط قطعتين سلاح ناري.

أما في أسوان، فقد تم ضبط 2 قضية مخدرات، شملت أكثر من 7 كجم حشيش، وضبط متهمين لهما معلومات جنائية، إلى جانب تنفيذ 631 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الوزارة حملاتها لتحقيق الأمن والانضباط.

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